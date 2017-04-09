北歐不平靜 挪威警解除一炸彈、拘捕一嫌

一名警員在現場駐守。(美聯社)

一名警員在發現炸彈裝置的場所講電話。(美聯社)

挪威警方今在首都奧斯陸(Oslo)引爆一顆疑似炸彈的裝置，並且拘捕了一名嫌犯。前天鄰國瑞典才發生一台卡車在首都斯德哥爾摩(Stockholm)衝撞人群的事件，挪威也因此高度警戒。

據路透社(Reuters)報導，奧斯陸防爆小組抵達後沒多久，就發生了一巨大聲響。挪威警方發言人表示，爆炸產生的聲響比警方使用的爆裂物還要大聲。警方發現該炸彈裝置的破壞力有限，但仍表示需要進一步對現場進行調查。

挪威警方也已拘捕一名嫌犯，但不願對此多談。發現炸彈裝置的地區格洛恩蘭(Groenland)，居民種族相當多元，當地也有許多非常受歡迎的酒吧、餐廳和清真寺，也是該市警察總局的所在處，警局距爆炸裝置發現的地點只有1公里之遠。

美聯社(AP)報導，警長Vidar Pedersen說炸彈裝置是在格洛恩蘭地鐵站外的街道上發現的，警方已經檢查過該區、並撤離當地酒吧和餐廳裡的人。在現場4樓目擊一切、23歲的Malin Myrvold說，所有餐廳都關閉，可以看到身穿厚防護裝置的警員進進出出。

週五在斯德哥爾摩發生的卡車恐攻事件，已造成4人死亡、15人受傷。挪威在2011年也發生過右派極端分子布雷維克(Anders Behring Breivik)發動的恐怖攻擊事件，布雷維克在奧斯陸引爆汽車炸彈，造成8人死亡、並摧毀挪威政府辦公室，隨後他在於烏托亞島(Utoeya)開槍濫射、殺死69人。

(中時電子報)