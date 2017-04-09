雪隧最低速限70公里 10日起最高罰6千

我要評比

用路人注意，國道5號雪山隧道最低速限從現行每小時60公里提升為70公里，明天開始執法取締，違者將處新台幣3000元到6000元罰鍰。

上月10日起，國5雪山隧道最低速限從現行每小時60公里提升為70公里，新措施已經上路近1個月，高公局說，經過1個月宣導期，明天開始將正式啟動人工執法取締，違者將處3000元到6000元罰鍰。

高公局說，雪隧內原就設有6個測速照相桿，科技執法系統啟用後，將平均1.6公里建置1台具照相與錄影功能執法設備，雪隧雙向共設置16個，可取締超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車及未保持安全車距等違規。

高公局表示，雪隧沿線各交流道入口約300公尺到400公尺處、特殊路段（施工、下坡路段）及速率變化區都設速限標誌牌，請用路人依速限標誌指示行車。1060409

(中央社)