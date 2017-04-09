蘇格蘭不滿英脫歐 作家建議加入加拿大
蘇格蘭因不滿英國脫歐，醞釀獨立公投，加拿大作家麥克古甘（Ken McGoogan）建議，蘇格蘭可以脫離英國，成為加拿大的一省。
蘇格蘭在先前脫歐公投時，有近2/3民眾傾向留歐。因不滿英國脫歐，蘇格蘭議會上個月以69票贊成、59票反對，支持蘇格蘭再次舉辦獨立公投，蘇格蘭政府也正式要求英國首相梅伊（Theresa May）讓蘇格蘭舉行第2次獨立公投。
作家麥克古甘提出，讓蘇格蘭成為加拿大的一省，這個主意完全可行，因為在現代社會，科技發展讓實際上的地理國界「無關緊要」。
他4日投書加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）表示，若蘇格蘭加入加拿大，將會成為加拿大第3大省份，僅在安大略和魁北克之後，人口則占總人口的12.6%。相較現在，蘇格蘭僅占英國人口的8%，若加入加拿大，蘇格蘭將有更多自主權。
麥克古甘表示，「不，蘇格蘭不會完全獨立，但就算是成為加拿大的一個省份，權力也會比現在要大。」
他表示，蘇格蘭還能保有北海的石油收入，因為加拿大憲法規定各省管控自己的自然資源。
麥克古甘指出，若把現居加拿大的470萬蘇格蘭後裔算進去，將成為一塊很大的勢力，占加拿大人口近1/4。
他也表示，如果英國脫歐後，蘇格蘭想要重新加入，比起一個人口530萬的國家，不如成為一個人口4180萬國家的一部分，這樣顯然更有影響力，蘇格蘭也會成為加拿大在歐洲的立足點。
麥克古甘的著作包括「蘇格蘭人如何發明加拿大」（How the Scots Invented Canada）等。1060409
(中央社)
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