外交部國際青年大使 報名至5月15日

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外交部表示，將遴選75名國際青年大使於8月下旬訪問新南向國家，即日起受理報名至5月15日止，歡迎35歲以下就讀大專院校或研究所的中華民國國籍學生報名。

外交部表示，為配合政府「新南向政策」中「以人為本」的核心精神，106年「國際青年大使交流計畫」，以「台灣新世代 展望新南向」為主軸，預計遴選出75位國際青年大使，安排於8月下旬組團訪問新南向政策重點國家，進行為期10天的交流。

外交部說，青年大使出訪活動內容包括交流研習、志工服務、拜會參訪，及文化外交共四大主軸，規劃以小型精緻的藝文表演，取代往年的大型舞台演出，以展現台灣的多元文化，尤其歡迎嫻熟泰語、印尼語或馬來語的新住民子女報名，以深化台灣與新南向國家的雙邊交流。

外交部說明，有意參選者，請先至「台北e大」網站（網址：https://elearning.taipei）完成「志願服務─志工基礎教育訓練（106年版）」的12小時線上課程，並列印學習證明，與報名文件一起繳交遞交。

其次至外交部「台灣青年FUN眼世界」（www.youthtaiwan.net）或「NGO雙語網」（www.taiwanngo.tw）等活動官網下載報名文件，至報名網站（goo.gl/fL59MB）填妥線上報名資訊；並於5月15日前，將報名文件以掛號郵寄至銘傳大學「外交部106年國際青年大使交流計畫專案小組」（地址：333桃園市龜山區德明路5號）。1060409

(中央社)