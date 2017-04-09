龔中誠：盼對岸對台灣更文明大度
駐加拿大代表龔中誠今天在多倫多與媒體會面時表示，兩岸同文同種，令人百思不解，為什麼對岸不能更文明、更大度，讓台灣民眾善盡地球村一份子的責任。
這是龔中誠自去年9月6日接任駐加拿大代表後，首度舉辦記者會，與多倫多當地華文媒體交流。
面對媒體詢問台加關係最大的挑戰為何？龔中誠說，台加雙邊關係其實沒有任何障礙，目前最大的希望就是透過雙邊往來，讓台灣可以積極參與國際社會、對地球村略盡貢獻心意。「只可惜對岸因素，是我們最頭痛最傷腦筋的地方。」
龔中誠表示，台灣希望參與在蒙特婁每3年舉行一次的國際民航組織大會（ICAO），去年卻不得其門而入。即將在下個月於瑞士日內瓦的世界衛生組織大會（WHA），台灣過去都有受邀參加，至今卻仍未接獲邀請，也令人非常遺憾。
龔中誠感嘆，過去8年兩岸關係和緩，對台灣參與國際組織的情況有過正面效益。他希望對岸能夠發揮華人智慧，不要因為政治因素，阻止台灣回饋地球村；政治是次要的，人民生命財產安全，卻是永遠的。台灣在維護飛航安全、反恐、治安、衛生醫療等各方面，都可以在國際扮演正面角色。
對於媒體詢問台灣駐外人員是否考慮和中國大陸外交人員增加交流？龔中誠則說，誰大誰小，其實大家心裡都很清楚，非常歡迎雙方多了解、少衝突。對岸那邊有些人見到他時私下反應友善，卻也有人視他為「隱形人」，當作沒看到他。他希望這樣不恰當的態度能夠有所改善，雙方才能向下一階段發展。1060409
(中央社)
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