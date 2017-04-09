不認偷吃豔星 徐少強爆粗：再見我賞她巴掌
港星徐少強日前爆出背著嫰妻搭上23歲的大陸艷星羅雲琦，兩人互動親密，不過事後他坦言對方很主動，但他沒受誘惑，更接受港媒訪問時，氣罵對方想利用他炒新聞，堅決表態永不和她合作。
徐少強透露和羅雲琦合作3次，每次好像都會發生狀況，第一部戲時，女方帶著攝影師到片場，主動脫衣想拍兩人在床上照片，遭徐少強趕走，第二次拍戲時，羅雲琦演他情婦，又想要合照再次被拒絕，第三次合作時，劇組為她慶祝生日，被拍到2人切蛋糕的照片，結果就被拿來炒作。
這讓鮮少傳緋聞的徐少強相當生氣，認為自己名氣又不大，不懂對方為何要藉他炒作，原本兩人還要合作網路電影，他也堅決表態永不合作，並要求老闆換角，還爆粗口：「如果被我再見到她會打X她！我和她永不合作！」揚言見到對方就會賞她巴掌。
(中時電子報)
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