周二鋒面到 吳德榮：雷雨要來啦

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教授」說，明天台灣還在暖氣團內，天氣溫暖、微熱。(本報系資料照)

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教授」說，明天台灣還在暖氣團內，天氣溫暖、微熱，明日至周二上午鋒面逐漸接近北部海面，各地雲量增多，大氣漸趨不穩定，局部性短暫陣雨機率漸增。周二下午鋒面抵達北台灣，天氣明顯轉變，伴隨對流性降雨（陣雨或雷雨）、氣溫下降。

吳德榮提醒，周三至周五，台灣各地天氣皆受到影響，有局部性陣雨或雷雨，期間不排除有較大雨勢，但降雨分布及雨量大小，需持續觀察。周三、四因降雨及微弱冷空氣而明顯轉涼，最低氣溫降幅不大，都還在16、17度左右。周五冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。周六日鋒面減弱東移，仍有局部短暫降雨機率。

吳德榮指出，關島西南方、菲律賓東方海域4、5天後，有熱帶擾動活動的跡象，逐漸向呂宋島接近，但不確定性較高，需持續觀察。

吳德榮說明，昨西半部高溫大都已升至30度以上，其中以嘉義32.6度、永康32.6度、台北32.0度為最高。今平地最低溫也有如蘇澳21.5度、宜蘭21.9度。

(中時)