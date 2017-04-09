天堂不遠 「茶悅堂」因覺醒而生
誰說喝茶只能聊是非！透過品茗、沈澱心念，茶道老師蔡易玲、瑜珈老師莊宥驊經歷一段自我找尋的歷程後，在因緣俱足下，共同於美術園道開設「茶悅堂」，透過茶、香、食、器、布衣，還有一系列心靈成長課程，要幫忙盲茫的現代人找到心中那片寧靜海，活出自信、喜悅。
位於美術園道巷弄內的「茶悅堂」4月9日正式開幕，兩層樓的老洋房，是茶棧、更是心靈休憩站；一樓擺設布衣、彷汝窯青瓷，另一方擺著3張桌、10張椅，頗似茶藝館，但這裏不設低消，不必据膩一定要買賣，心靈交會更勝物質。
蔡易玲和莊宥驊都是光遠心事業群培訓的師資，光遠心近年推動潔淨心、潔淨醫療、潔淨能源、潔淨教育、潔淨經濟、潔淨社區「6C潔淨生活」，倆人盼透過「茶悅堂」據點，以茶、香、食、器與布衣為媒介，讓有緣走進來的客人慢下來、靜下來，回到生命本質，找回輕鬆、自在與喜悅。
在這品茗，茶碗取代茶杯，透過名家林冠宏青瓷茶碗奉茶，經溫杯後，即在桌邊為客人注水泡茶，看著茶葉慢慢在茶碗中伸展枝葉，清澈茶湯緩如暖流，洗滌庸碌疲憊的身心。
而茶悅堂的二樓是講堂也是教室，計畫陸續開設瑜珈課、親子藝術創作課程等心靈成長課程，並定期舉辦讀書會。
(中時)
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