習川會 對台灣的2大重要啟示

4月6日，大陸國家主席習近平（右）乘專機抵達美國。（新華社）

全球矚目的「習川會」被認定是一場富有成果的會晤，習近平還邀請川普年內訪問中國，川普回應期待盡快成行。而備受我方關注的台灣議題，習川會並未公開提及，《中評社》分析指出，習川會對台灣有2大啟示。

大陸外長王毅指出，習川會有提及台灣議題，重申「一中政策」，不過，記者會、白宮聲明卻未提及。《中評社》認為，這對台灣有兩大啟示，第一是中美在台灣議題上達成共識，雙方會在互相尊重基礎上管控分歧，台灣若挑戰一中、推動台獨，恐難獲美國支持。

第二是蔡政府須重新思考「親美遠中」政策，因為解決經濟困境、拓寬國際舞台等，都須從改善兩岸關係做起，更清晰的兩岸論述是突破僵局的關鍵。

(中時電子報)