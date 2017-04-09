莫斯科火車相撞 50人傷 現場影片曝光
俄羅斯首都莫斯科當地時間周六晚上，發生通勤火車相撞的意外，傳出50多人受傷需要治療，目前消息混亂各界報導的傷者數不一。
根據今日俄羅斯(RT News)，事故發生後有4節車廂脫軌，其中一節翻覆、受損嚴重。傷者中至少有16人被送醫，俄羅斯鐵路公司表示至少50人需要醫療救助，目前傳出傷者中有外籍人士。俄羅斯新聞通訊社(RIA Novosti)則表示，送醫者都是長途火車的乘務組成員和查票員。
新華社表示事件發生在晚間10點左右，今日俄羅斯表示一名莫斯科官員證實，一台從莫斯科前往白俄羅斯的布列斯特(Brest)市的通勤火車為閃避一名行人，駕駛拉起緊急剎車導致剎車系統失靈。當時後方長途火車緊隨在後，雖也啟動了緊急剎車系統，但兩車之間距離過近、導致最終發生相撞。
但俄羅斯社群媒體傳出，目擊者看到通勤火車在拉起緊急剎車後、在原地不動約20分鐘，而且一半的燈光都是暗的，最後才滑下坡並加速。
長途火車上約有445名乘客和一組火車乘務人員。俄羅斯目前已派出200多人前往救援。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。