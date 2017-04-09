莫斯科火車相撞 50人傷 現場影片曝光

莫斯科兩台火車對撞現場照。(圖擷取自RT New的YouTube頻道)

影片取自RT News的YouTube頻道。

俄羅斯首都莫斯科當地時間周六晚上，發生通勤火車相撞的意外，傳出50多人受傷需要治療，目前消息混亂各界報導的傷者數不一。

根據今日俄羅斯(RT News)，事故發生後有4節車廂脫軌，其中一節翻覆、受損嚴重。傷者中至少有16人被送醫，俄羅斯鐵路公司表示至少50人需要醫療救助，目前傳出傷者中有外籍人士。俄羅斯新聞通訊社(RIA Novosti)則表示，送醫者都是長途火車的乘務組成員和查票員。

新華社表示事件發生在晚間10點左右，今日俄羅斯表示一名莫斯科官員證實，一台從莫斯科前往白俄羅斯的布列斯特(Brest)市的通勤火車為閃避一名行人，駕駛拉起緊急剎車導致剎車系統失靈。當時後方長途火車緊隨在後，雖也啟動了緊急剎車系統，但兩車之間距離過近、導致最終發生相撞。

但俄羅斯社群媒體傳出，目擊者看到通勤火車在拉起緊急剎車後、在原地不動約20分鐘，而且一半的燈光都是暗的，最後才滑下坡並加速。

長途火車上約有445名乘客和一組火車乘務人員。俄羅斯目前已派出200多人前往救援。

(中時電子報)