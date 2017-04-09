娃兒也要尊嚴！小傢伙一句話鎮住老師

娃兒也要尊嚴

每一個人求學經驗裡都會碰上打架王，但打完架，被校長老師拉去罰站，但還據理力爭，高喊娃兒也要尊嚴的小學生可能並不多見。

他的一席話還把校長和老師鎮住了。觀看過這個視頻的大陸網友紛紛留言。「好小子，世界未來和平靠你了。」,「中國未來需要如此剛強的小夥伴」。「打的一拳開，和平自然來」。

其中苦口婆心勸誡小傢伙的校長也很有梗，對因被同學取消光頭的小學生，直接問他「你是不是光頭呢？」趣味的對話，引起在旁的大人也笑了出來。

如今，小傢伙的名言，「學校也是個社會」，「娃兒也要尊嚴」，現在已經取代藍瘦香菇成為網路名言。

(旺報)