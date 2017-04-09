MLB》洋基好慘！遭逆轉還傷了強打G.桑契斯

「怪力捕手」桑契斯5局打了1顆界外球後傷退。(美聯社)

洋基春訓打出新氣象，未料開季後卻讓人失望，至今4戰僅1勝，不順的時候什麼狀況都會來！9日前往暫居美聯東區第1的金鶯主場踢館，5上「怪力捕手」G.桑契斯(Gary Sanchez)只是打了顆界外球，卻因手傷退場，士氣受創的洋基，讓金鶯趁虛而入攻得2分反超，最終4比5落敗，苦吞3連敗。

2連敗的洋基推出田中將大先發，他雖不像首戰撐不滿3局，打線也在2上突破金鶯先發高斯曼(Kevin Gausman)封鎖，給他2分火力支援；然而握有領先優勢的他，4上控球卻突走鐘，先保送曼尼馬恰多(Manny Machado)連抓2出局，以為能度過危機時，卻遭W.卡斯提歐(Welington Castillo)安打狙擊失第1分。

接著田中又被敲安跟保送擠成滿壘，但回穩未讓傷害擴大。而洋基打線很夠意思，5上再度展開攻勢，雖首棒上場的桑契斯纏鬥到2好3壞後，把1顆97英里(約156公里)速球打成界外後傷退，不過替補的羅麥(Austin Romine)仍選到保送，隨後艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)、卡斯楚(Starlin Castro)連2安，助洋基以4比1領先。

只是隊友力挺，田中卻不爭氣，5下無人出局被攻占一二壘時，遭馬恰多擊出二壘安打失掉第2分，隨後保送C.戴維斯(Chris Davis)填滿壘包；面對失分危機，雖讓川波打成滾地球造成野選，還是讓壘上的亞當瓊斯(Adam Jones)奔回本壘攻得第3分；接著田中又保送卡斯提歐擠成滿壘，不過他適時展現K功，止住失分。

儘管田中表現不穩，還是驚險保住勝投資格，然而7上打擊輪到戴維斯，洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)想以左剋左，卻沒占到便宜，反被他擊出二壘安打。眼看要被追平，洋基壓上貝騰塞斯(Dillon Betances)止血，但沒能如願，先被川波(Mark Trumbo)敲追平安；2出局後，金賢洙再貢獻1支安打，讓金鶯反超比分。

比賽後段遭超前，儘管洋基第8、第9局試圖反撲，且皆有攻勢出現，但缺乏適時一擊，讓這1分看起來是無比巨大，終場就以4比5落敗，苦吞3連敗。然而對洋基更不利的消息，是桑契斯經檢查為右手二頭肌拉傷，將進到10天傷兵名單，火力勢必受創，球隊目前緊急從3A叫上東岡(Kyle Higashioka)遞補空缺。

(中時電子報)