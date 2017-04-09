神岡垃圾掩埋場變壘球場 5月底前完工

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台中市神岡垃圾掩埋場，經市府復育美化及汙染防治設施後，打造為慢速壘球場，目前球場內野紅土鋪設、擋土牆彩繪、球場外野安全護網等設施已陸續完成，預計5月底前完工。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年4月9日

台中市神岡垃圾掩埋場，經市府復育美化及汙染防治設施後，打造為慢速壘球場，目前球場內野紅土鋪設、擋土牆彩繪、球場外野安全護網等設施已陸續完成，預計5月底前完工。

市府推行運動風氣，棒壘球為重點發展項目，體育處在第一期區域打造一座慢速壘球場。去年9月已完成球場內野紅土鋪設，並在掩埋場擋土牆上彩繪，增添活潑氣息，目前正進行外野安全護網工程，預計5月底前完工。

環保局長白智榮指出，后里掩埋場復育舉辦花毯節，吸引數以萬計人潮賞花；神岡垃圾掩埋場也復育轉型為慢速壘球場，這些都是掩埋場從「鄰避轉變為鄰聚」的成功案例。

白智榮表示，未來全市掩埋場封閉完成復育後，也會以土地循環再利用的方向規劃適當用途，為市民打造更多活動空間。

台中市環保局表示，神岡垃圾掩埋場第一期面積4.5公頃，民國87年3月啟用，93年掩埋區達飽和狀態進行封閉，並於103年9月6日完成復育綠化及汙染防治設施。

隨後再闢建面積2.2公頃的第二期掩埋區，持續使用至104年5月後也封閉，並於105年4月底完成復育作業，產生兩區共計6.7公頃廣大草坪。1060409

(中央社)