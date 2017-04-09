加州青年創業遊學營 打造下一個祖克柏

「2017年美國加州青年創業營」將提供全球13-18歲的青年創業平臺，讓你身心靈都可以向矽谷創業家們致敬，培育下一個馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)。(示意圖/達志影像/Shutterstock)

在矽谷裡，大家總喜歡問什麼是 「next big thing」，哪一個是下一個 Facebook、下一個伊隆·馬斯克(Elon Musk)？(示意圖/達志影像/Shutterstock)

近來許多父母日益重視孩子的教育成長，隨著暑假即將到來，家長們又開始傷腦筋，想讓孩子們參加遊學營出國開拓視野，而遊學營已成為現今學生假期規劃的新主流，但遊學營百百種該怎麼選呢？

若你是有抱負的青年可千萬別錯過，由美國加州州立大學蒙特利灣分校所舉辦的「2017年美國加州青年創業營」，在為期兩週(7/9-7/22)的暑期夏季培育計畫，將提供全球13-18歲的青年創業平臺，讓你身心靈都可以向矽谷創業家們致敬，培育下一個馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)。

心動不如馬上行動！「創業」是趁著年輕勇敢追夢，在矽谷裡，大家總喜歡問什麼是 「next big thing」，哪一個是下一個 Facebook、下一個伊隆·馬斯克(Elon Musk)？在矽谷創業非新鮮事，不分身分、無關環境，只要給我一個想法，就可以改變世界，從來都不是社會人士的專利，只要你有想法，發揮創意，勇敢做夢，年輕也許是你的「另類商標」。

由美國加州州立大學蒙特利灣分校以技術、創新和設計經驗（TIDE）夏季計劃，提供來自全球13-18歲（高中）的年輕、有抱負的青年，建立關鍵技術，創新，設計，溝通和領導技能的機會，徜徉大學優質工作平臺，藉此機會與美國名校接軌，建立多元文化的思維價值觀。

為期兩週的培育計畫，首先由趨勢技術研討會揭開序幕，探討、研發時下熱門的電玩遊戲(電競、手遊)和APP設計，由業界頂尖公司領導、各界創業先驅和世界一流的教授們發起激勵性會談，並於最末三天，舉辦團隊創新競賽，幫助青年創業者累積實戰經驗，年輕的創業者將由大學教授和經驗豐富的投資顧問、法律及會計專家帶領，投入市場產品銷售，實踐領導力和協作能力，最後向管理者和投資者真實呈現你的產品。

透過親身經歷矽谷創業家的鐵血試煉、破壞式創新將產品或服務透過科技性創新，破壞舊有的市場、產品與技術，開發尚未發現的新市場、將想法化為現實的執行力，讓動手實作成為本能。

另外，青年創業營全程提供早、中、晚三餐的自助式美式特色餐點，住宿為CSUMB大學宿舍，2-4人一間房，共用衛浴設備，依學生年齡及性別分配，男女分宿，學校將安排舍監老師，提供學員們即時、親切的照顧服務，安全又有品質，4/30日前報名，享有早鳥優惠。

(中時電子報)