新住民多語服務網 雲林上線

雲林縣政府今天表示，結合中、英、越、印、泰、柬等6國語言，設置「雲林縣新住民多語服務網」（http://nit.yunlin.gov.tw/）正式上線。

雲林縣長李進勇指出，縣內新住民人口超過1.5萬人，設置多語言服務網及各處室服務窗口資訊查詢，提供教育學習、社會服務及福利、職業訓練、歸化、醫療保健、警政等6大主題專區服務。

服務網並提供新住民生活輔導班、成人識字班、親子互動講座、職訓開班訊息、社會福利補助申請、未納健保產前健保補助、人身安全等，內容相當豐富。

雲林縣政府民政處長程源宏表示，各戶政事務所也設立「新住民單一服務窗口」，提供新住民各項服務問題諮詢與轉介服務，每年並在海線及山線各辦一場「新住民生活適應輔導班」，以營造新住民「既來之，則安之」的安全友善環境。1060409

(中央社)