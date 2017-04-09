北北基7測站空品不良 敏感族注意

我要評比

行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天上午北北基7個測站空氣品質指標（AQI）呈橘色警示，敏感族群應特別注意。

根據環保署空氣品質監測網上午9時觀測資料，包括台北市松山、新北市汐止、萬里、林口、永和、新莊、基隆等7個測站達到橘色警示，即對敏感族群不健康。

環保署提醒，對敏感族群不健康是指一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060409

(中央社)