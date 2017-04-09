籃網力擒公牛 教練讚防守到位

美NBA籃網今晚將士用命，例行賽主場最後一役力擒公牛。總教練艾特金森稱許球員韌性十足、心理素質好、防守到位，都是擊敗公牛主因，「今晚贏球棒透了」。

儘管今晚一役無關籃網晉級，但卻能在本季主場最後1場賽事贏球，艾特金森（Kenny Atkinson）說，「我常告訴自己，必須把球隊帶上來」，今晚門票賣得很好，感謝球迷力挺到最後，對球隊非常重要。

他同時認為，一整個球季下來，防守是球隊進步很大之處，控球明顯改善了，籃網整體而言也是一支防守優於進攻的隊伍，符合去年夏天他期望先以防守為重，再把進攻拉上來的策略。

艾特金森還稱許板凳球員表現優異，尤其是防守方面，非常活躍且頂住壓力。他們改善籃下禁區保護工作，找到球隊防守節奏。

籃網今晚以107:106，險勝公牛1分，15次抄截為本季新高。本季迄今20勝60敗，3月以來，11勝11負，例行賽只剩2場賽事，即10日作客波士頓塞爾蒂克隊，12日移師芝加哥再戰公牛。1060409

(中央社)