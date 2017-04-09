陸四大銀行集體「瘦身」求轉型

中國工商銀行是大陸四大銀行之一，也是全球規模最大的銀行。(圖/Macauhub網)

中國大陸現在流行所謂的移動支付，也就是使用手機付款，這使得傳統銀行業務空間相對壓縮。消息指出，大陸四大銀行現在正因應環境謀求「瘦身」，2016年開始出現人員縮減的情形。

據美媒彭博社報導，大陸的四大銀行，包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和中國銀行等，現在正面臨縮減成本的挑戰。相關報告指出，至2016年底，以上四大銀行共裁減了17824人，這是自2011年以來首次出現的倒退現象。

關於這個現象，群益證券分析師指出，由於網路銀行發達，客戶不再使用那麼多現金進行交易，也用不著那麼多的員工，人們現在期待銀行提供不一樣的服務。

據瞭解，中國大陸現在的銀行從業人員近380萬名，其中約80%的人都是銀行櫃員，這相對國外差別很大。交通銀行分析師就說，外國銀行大約60%到80%的員工從事市場營銷，而中國的銀行中，這些部門員工只佔20%到30%，因此員工崗位的調整與裁減是必須面對的課題。

(中時電子報)