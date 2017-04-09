愛車不見 警方1小時內尋回

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六分局員警立即展開調查，不到1小時馬上尋獲，老翁對警方辦案效率讚賞不已。（陳世宗翻攝）

「天下無難事、只怕有心人！」台中市政府警察局第六分局何安派出所警員李青翰、李孟穎、林柏毅，於日前下午16時許接獲報案，1名老翁表示渠機車被偷了；員警立即展開調查，並於附近加強巡邏，不到1小時馬上尋獲，老翁對警方辦案效率讚賞不已。

警方指出，賴姓老翁(44年次)表示要出門時發現機車不見了，認為車子被偷至派出所報案；警方立即調閱監視器，並陪同老翁至停放地點附近地毯式搜查，迅速找回機車。

原來老翁於早上9時許至重慶路買金紙拜拜，忘記自己有騎車就走路回家，才會誤以為機車遭竊賊偷走，讓老翁感到非常不好意思，同時對於警方積極協助表示感謝。

警方呼籲，民眾停車時可以記住停放位置地址或附近明顯標的物，避免欲使用車輛時，發生找不到車子之窘況。

(中時)