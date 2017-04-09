川普安倍再通話 焦點因應北韓

我要評比

日本首相安倍晉三今天上午與美國總統川普再度電話會談，議題包括美軍日前攻擊敘利亞、北韓多次發射彈道飛彈等。

今天上午8時（台灣時間7時）許，安倍與川普電話會談，有關美軍日前對敘利亞發動軍事攻擊、北韓三番兩次發射彈道飛彈等議題，進行意見交換。

日本放送協會（NHK）報導，因為川普才與中國大陸國家主席習近平舉行高峰會，因此川普與安倍電話會談時，可能也就今後如何與中國大陸合作的事宜，進行協商。

在與川普通話後，安倍對媒體表示，川普強烈關注同盟國、世界和平與安全。日本政府予以高度肯定。

本月5日，北韓發射1枚彈道飛彈落在日本海，隔天安倍與川普電話會談。之後，安倍對媒體表示，川普說北韓問題，所有選項都已在桌面上。1060409

(中央社)