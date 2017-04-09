探訪浪漫螢光秘境 火金姑摸黑放閃

即將進入賞螢旺季，新北市新店屈尺、平溪東勢格、菁桐老礦坑、土城桐花公園都有螢火蟲秘境，如果天氣不錯，也無光害，民眾可把握機會走走，欣賞「火金姑」一閃一閃的美景。

台灣最常見的螢火蟲有黃緣螢、黑翅螢、端黑螢，及台灣特有種的台灣窗螢。台灣見到的螢光，多數由幼蟲或雄蟲所發出，雌性停在葉上，等候適當時機才發出回應訊號。

螢火蟲自然復育成效良好，近年賞螢生態旅遊相當熱門，每年4月初到5月中，螢火蟲就會提著小燈籠，翩翩飛舞現身。

螢火蟲可分為水生、半水生、陸生3種，一般在河邊、池邊、農田近水處棲息繁殖，活動範圍通常不會離開乾淨水源，是生態環境監測的指標昆蟲。

土城區近年復育螢火蟲，數量大增；承天禪寺是著名的賞螢景點，傍晚登上承天禪寺，可以遠眺大漢溪、觀音山。沿著步道走到「土城桐花公園」生態池，園內有方便安全的賞螢步道，適合親子一起賞螢。

平溪區沿106縣道，經紫東產業道路，沿芊蓁林溪畔，除欣賞藍鵲，也是螢光點點。石碇區的二格山、雲海國小、華梵大學後山、三芝乾淨的梯田、平溪菁桐老街至台陽俱樂部、三峽鳶山流螢小徑，螢火蟲在河面上、草叢間，甚至梯田湧現，相當夢幻。不過，若下雨或晚上月圓時，不適合賞螢。

原住民山區的烏來，因植被豐富，無工業污染，螢火蟲種類多，每年4月至6月初，西羅岸路段約3-5公里處，山谷中可以看見流動星光，美不勝收。路旁無光害的地方，可近距離觀察螢火蟲生態，非常適合全家大小同遊，烏來欣賞螢火蟲，還可順道泡溫泉。

賞螢達人陳振威表示，保護螢火蟲、認識螢火蟲，可以培養孩子們關愛大自然，為地球永續環境奉獻。他說，螢火蟲攝食會分泌唾液，把螺類、蝸牛麻痺，再分泌消化液。賞螢不要踩踏路旁的草叢，因為可能踩到蛹或幼蟲。

陳振威提醒民眾，賞螢注意不要捕捉螢火蟲、不要闖入棲地。賞螢最佳時間約為晚上6時到8時30分之間；也不要開燈干擾，夜晚使用手電筒要加上紅色玻璃紙，才不會對螢火蟲產生光害。

都市民眾進入山區看見螢火蟲，立即點亮心中興奮的情緒。但千萬不要用手抓螢火蟲，螢火蟲只要受驚嚇或被觸摸就會死亡。

新北市府提醒民眾，進入山區建議穿長袖衣褲、要塗抹防蚊液。賞螢最好穿著雨鞋、布鞋，防止被蛇咬傷，且勿隨意進入草叢，避免危險。愛護自然環境，才能享受每年與螢共舞的樂趣。1060409

(中央社)