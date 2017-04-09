碩椿象北鼻以假亂真 大自然傑作
1隻色彩鮮豔、狀似印有三葉蟲花紋，但身體卻薄如紙片的碩椿象若蟲，停棲在紅色嫩葉，若非因為移動身子而露餡，還真的像是練了隱身術；有人形容牠以假亂真，也有人直呼造物者的神奇傑作，有趣、讓人讚嘆。
碩椿象成蟲體長約3至3.3公分，體色紅褐具金屬光澤，為台灣陸生的椿象中體型最大者；牠們多分布在中、低海拔山區，主要棲息在殼斗科植物上，受到騷擾時會散發出濃濃的腥臭味以嚇阻天敵；「若蟲」指的是不完全變態的昆蟲幼期。
日月潭地區知名的生態解說老師蘇健輝說，昆蟲類或其幼蟲，酷似枯枝、樹葉而隱身環境的案例不少，像是枯葉蝶、竹節蟲、魏氏奇葉螳等，棲身樹叢維妙維肖；此外，蛙類或爬蟲類也有類似現象，譬如黃口攀蜥像枯木、梭德氏赤蛙狀似腐葉。
(中時)
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