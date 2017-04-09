林書豪讚籃網新血表現 自感如兄長驕傲

我要評比

美NBA籃網今晚例行賽主場最後一役力擒公牛。林書豪稱讚球隊、教練及年輕球員的整體表現。對於年輕球員的表現，他感覺自己就像是驕傲的兄長一樣。

林書豪特別稱讚雷維特（Caris LeVert）、霍利斯－傑佛森（Rondae Hollis－Jefferson）及丁威迪（Spencer Dinwiddie）等3人的表現，而他與中鋒羅培茲（Brook Lopez）的「羅林連線」表現未如往常水準。

豪小子還說，球季剩下2場，他們沒有改變，持續努力、展現能量。籃網新人很多，這對他們來講，不是很容易的事。

林書豪表示，82場例行賽一路打來，即將進入尾聲，年輕球員表現優質，他愛所有一切，相信這些球員的前景是光明的。

林書豪感謝球迷的加油助陣，「太美妙了」，「球迷給予我們最大的支撐力量」，實在是今晚贏球很大關鍵。

籃網今晚贏公牛後，本季迄今20勝60敗，3月以來，11勝11負。林書豪上場近29分鐘，攻下12分，還有6籃板、全隊最高的7助攻、3抄截，表現全方位。1060409

(中央社)