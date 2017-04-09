天后珍娜驚爆離婚！綁不住300億卡達富商尪

珍娜傑克森驚爆離婚。（圖／達志影像）

年過半百的西洋天后珍娜傑克森（Janet Jackson）今年初才剛生下兒子艾伊薩艾爾馬納（Eissa Al Mana），沒想到現在卻爆出她與卡達富商老公威山艾爾馬納（Wissam Al Mana）已經離婚，震驚各界。

珍娜與卡達富商老公今年初才喜迎寶貝兒子，正當外界都以為她終於找到屬於自己真正的幸福時，卻爆出兩人決定離婚的消息！有知情人士透露，兩人工作都很忙，儘管決定分手，但他們有共識會當好爸媽。

珍娜的富商老公，家族在中東經營零售業，包含知名高檔精品Giorgio Armani、Hermes、Balenciaga都由他代理，身家高達台幣300億；也因此離婚消息一出後，兩人的贍養費恐怕還有得分。

(中時電子報)