台籍夫妻運毒700萬美元 遭澳洲逮捕

近6年來查獲各級毒品重量。 (資料照片)

繼2名高中生夾帶價值6000萬元台幣的安非他命，欲出關赴紐西蘭被查獲。8日，又傳一對台灣夫妻因挾帶價值700萬美元的製毒先導劑偽麻黃素（pseudoephedrine）欲入境澳洲，經海關人員查獲後，遭到逮捕和起訴。

中央社引述澳洲媒體報導，來自台灣的51歲丈夫和39歲妻子在雪梨國際機場遭到檢查，在行李中的5包奶粉和暖暖包發現混藏粉紅色和橙色粉末，經檢驗呈現偽麻黃素陽性反應。

澳洲警方指出，這些粉末是製造甲基安非他命（methamphetamine）、即冰毒的前導劑，一共查獲7.7公斤，足可製成7萬5000管冰毒，市價在700萬美元以上。

這對夫妻7日已出庭面對運毒指控，6月1日將再度出庭。他們最高會被判處5年徒刑，或18萬美元罰金；也可能同時被判坐監和罰款。

據了解，近1個月來，我航警已查獲第3起大型運毒闖關案，如今，國人又在澳洲運毒闖關被捕。真讓台灣坐實了「毒品轉運中心」與「輸出大國」的汙名。

(中時電子報)