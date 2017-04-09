上山採筍失聯 嘉義救出1婦女
嘉義縣消防局今天表示，番路鄉1名婦人與家人上山採筍，疑似迷路失聯，警消獲報馳往救援，深夜時分在雜草叢生、崎嶇陡峭的竹林尋獲，送醫幸無大礙，走失原因由警方調查中。
嘉義縣消防局指出，8日下午獲報，番路鄉草山村1名63歲吳姓婦人上午與家人一行3人前往草山村的山上採筍，不明原因失聯，緊急通報協尋。
番路消防分隊、林務局人員、警察、草山巡守隊等，共出動7車15人，趕緊上山搜救，沿著嘉131線道路12.5K的方向、順著斷崖峭壁搜尋。
正當天色昏暗、準備暫停搜救之際，獲報在12K附近有聽到呼救聲，但是當地無路且雜草叢生，是一處陡坡的竹林，搜救人員開路搜尋。
就在昨晚深夜10時左右，搜救人員在產業道路下方200公尺的崎嶇陡峭、濕滑竹林中，尋獲意識清楚、些微失溫、右腿腫脹的吳姓婦人。
警消表示，因為地勢陡峭，救護車無法到達，婦人無法自行走路，只好由搜救人員以人力輪流揹負方式，一步一步將婦人帶往產業道路，然後由救護車送醫急救，幸無大礙，至於走失原因，由警方調查中。1060409
(中央社)
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