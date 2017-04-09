喝水學問大 比利時人為何上超市買水

特派員看世界專欄在比利時的超市常見到一大排的礦泉水區，從平價到高價品看得人眼花撩亂，此地民眾愛喝礦泉水，除了水的價格親民外，另外，這裡的自來水屬於硬水，也讓民眾習於買水喝。

布魯塞爾的超市有多種規模，有大到像量販店，也有小到就像台灣巷口的超商，但其中的礦泉水區都非常醒目，引來消費者流連忘返。

一般而言在中型規格以上的超市，販賣的礦泉水種類五花八門，包括強調口感滑潤的知名品牌礦泉水、氣泡水，或是主打喝起來順口的平價水，價格從便宜的一瓶新台幣20元、到貴的近百元都有，一般而言，瓶裝水的價格親民，不少人一次都是半打、一打地買。

歐洲多數城市自來水可以生飲，在布魯塞爾也不例外，但這裡的自來水屬於高鈣濃度的硬水，煮開後在水壺內會結有一層白白的沈澱物質，初來乍到者看到會嚇一跳。

至於那一層白白的物質是什麼？當地人會告訴你因為是硬水，自然會有碳酸鈣沈澱，一切很正常不用擔心，也有些人也主張硬水有更多的礦物質對身體更好。

不過，不喜歡硬水的人則是持完全不同的看法，網路上就有許多抱怨留言說，到比利時後頭髮變硬，甚至大量掉髮，認為都是硬水惹的禍，雖然沒有舉出科學證據，但對這套說法不少人是寧可信其有，也助長此地買水文化興盛。

關於硬水對身體好不好，每個人感受不同，不過布魯塞爾人的確對硬水中的碳酸鈣沈澱感到很頭痛，因為這些物質可是家電的頭號殺手，此外，他們也覺得茶及咖啡如用硬水，是泡不出香味的，多數家庭只好砸錢買淨水設備換取軟水，因此在比利時還真是「喝水學問大」。1060409

(中央社)