發明這東西 小四女可開心穿洋裝上學

有了這條繩子和小勾勾，小四女學童李粢穎每週三可以開心的穿洋裝上學了！

台東縣馬蘭國小四年級女學生李粢穎發明「拉鍊助拉器」，不僅讓她獲得台東青少年發明展金牌，也可以讓她輕鬆的穿上美麗洋裝。

李粢穎有一件漂亮的粉紅色洋裝，這也是她的最愛，她希望每週三可以穿到學校；但是，洋裝的拉鍊是在背面，沒有人幫忙，她的手勾不到拉鍊，因此幾乎很少有機會穿洋裝。

李粢穎和阿嬤、父親住在一起，她說，阿嬤每天很早就起床運動，沒辦法幫他拉拉鍊；父親則臥病在床，「只能躺著和看電視」，也不能幫她拉拉鍊，於是她想到將勾勾綁上繩子，穿好衣服時，將勾勾扣住拉鍊，「這樣就可以順利拉上拉鍊，還可以往下拉」。

李粢穎的老師孫嘉妤說，「粢穎」很聰明，喜歡發明，4年前她拋出如何穿洋裝的問題，許多學生提出方法，但都不是很恰當，只有她的方法最好，「4年來，終於有人破解穿洋裝的困境」。

孫嘉妤說，「粢穎」生長在單親家庭，和阿嬤、臥病的父親住一起，學校供應她早餐，她個性樂觀、活潑，很聰明，尤其是發明這區塊。

去年「粢穎」初試啼聲，發明「錢包」就拿下銀牌，她說「能被看到，就會很開心」。

李粢穎說，她平常喜歡發呆，「想一些奇怪的事」，她有好多好多的想法，希望都能實現，現在最開心的是能自己穿漂亮洋裝了。

馬蘭國小今年得獎的還有張博竣的「自動鉛筆放大鏡」得銅牌，宋立韋的「伸縮褲子」得銅牌，黃品錚的「防割膠臺」，黃建華的「防跌倒充氣裝置」得銅牌，李粢穎的「拉鍊助拉器」得金牌，楊坤寧的「便利吊掛捲尺」得銀牌，楊女慧的「菜瓜布附加洗碗精」得銀牌，何欣妮的「腳踏車防竊坐墊」得銅牌，陳祐生的「保暖置物兩用衣物」得銀牌。1060409

(中央社)