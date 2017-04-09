少年深夜偷溜出門 騎車失控慘死

少男飛出護欄。（黃靖惠翻攝）

基隆市魏姓少年今天凌晨趁夜相約同學到外木山沿岸夜遊，直到凌晨3時許盡興騎車返家，未料他行經協和路、湖海路間產業道路時，不知何因失控撞上左側護欄跌落邊坡，經送醫搶救後，仍宣告不治身亡，目前警方仍在調查釐清肇事原因。

警方調查，魏男未滿18歲、無照駕駛，趁著家人熟睡偷溜出門，獨自騎乘家中機車趕去赴約。

魏同行友人向警方表示，3名同學和魏男相約在外木山聊天，返程時大家車跟在後方，只見魏男一直往左側靠攏，沒多久就擦撞一旁護欄，發生事故。

(中時)