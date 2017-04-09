MLB》大聯盟另開「大谷條款」？美媒：不太可能
雖然大谷翔平昨因左大腿拉傷，至少缺陣四周，不過他放出今年季後想挑戰大聯盟的想法，仍引起美媒關注，然而新版勞資協議，未滿25歲的大谷很可能拿不到超過500萬美金的合約，屆時若價碼沒讓火腿滿意，難說他們會不會反悔擋大谷赴美，有沒有可能為他開新例？美資深記者認為可能性很低。
當初大谷投身日本職棒選秀時，就滿心想著要去大聯盟，不過日本火腿費盡心思全員出動，規劃完整的「二刀流」養成計畫，才讓他選擇暫時留在日本。如今22歲的他，無論投打都已經在日職堪稱頂尖，幾乎全世界棒球迷都在期待他赴美挑戰最高殿堂，大谷也有意願在季後直闖大聯盟。
《FoxSports》記者羅森索(Ken Rosenthal)也認為，大谷赴美最快今年就可能成行，但到時他23歲，仍受合約總額限制，而可能成為一個阻礙，「大聯盟很確定這不會有任何漏洞可循，無法期待被改變，就算是大谷也一樣！」但大谷會想等到25歲再去嗎？以先前的態度來看，機會很小。
然而，大谷先前傷右腳時，日本球評張本勳就直言大谷「訓練量不足」的問題，現在左腳也出狀況，至今1場球都沒投，讓此說法更具參考性；若是健康存疑，很可能讓大谷身價下滑，儘管他自己表示不在乎，但屆時滿心想蓋新球場的火腿無法藉此「海撈一筆」，就算現在允諾放行，也不能排除有跳票的可能。
此外，羅森索也預測田中將大的動向，他認為若田中再度能投滿30場先發、200局，才可能跳脫合約；不過儘管他未滿30歲，但考量他右手肘有韌帶部分撕裂的不穩定因素，其他球隊跟他簽長約可能性不高，很可能續留洋基。若田中維持著開季被「貶為凡人」的身手到季末，羅森索說法成真的機率並不低。
(中時電子報)
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