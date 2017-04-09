威嚇北韓 美航母打擊群駛向朝鮮半島

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美國軍方證實，美國海軍卡爾文森號打擊群今天駛向朝鮮半島。此時，美國正升高防禦來抵抗北韓日升的核子野心。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）發言人班哈姆（Dave Benham）指出：「美軍太平洋司令部下令卡爾文森號打擊群（Carl Vinson Strike Group）往北航行，這是維持戰備以及在西太平洋駐防的審慎措施。」

他告訴法新社：「因其魯莽、不負責和不穩定的飛彈試射計畫，以及對核武能力的追求，北韓仍然是這個區域的最大威脅。」

路透社報導，北韓發展武器的計畫日益引人擔憂，本月稍早試射1枚液體燃料推進的飛毛腿飛彈（Scud missile），僅飛行射程的一小部分就墜落。

1名美國官員指出，卡爾文森號打擊群成員包括1艘航空母艦，將從新加坡朝向朝鮮半島航行。未獲授權對媒體發言的這名官員不願具名。

這名官員援引北韓令人不安的作風為證，說：「我們認為有必要增加在當地的駐防。」

北韓領導人金正恩在內的多名平壤官員今年一再表示，即將進行洲際彈道飛彈試射或類似的試射，時間最快可能在15日北韓國父金日成105歲冥誕、慶祝一年一度「太陽節」（Day of the Sun）之際。

為試圖抑制平壤的核子和飛彈計畫，美國總統川普（Donald Trump）的國安幕僚已就華府有哪些選項完成審核。相關選項包括經濟和軍事措施，但他們更傾向祭出制裁和加強對北京施壓，讓中國大陸約束這個孤僻的鄰國。

儘管不排除對北韓採取先發制人的軍事攻擊這個選項，但上述審核優先考慮風險較低的作為，並不去強調採取直接的軍事行動。（譯者：中央社何宏儒）1060409

(中央社)