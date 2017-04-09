外籍勞工染屈公病 高市兩例
高雄市8日確認2例外籍移工染屈公病病例，經查感染地是菲律賓、印尼，染病的兩人都有出入境史，其中女性已經治癒，男性還在住院治療。
衛生局官員指出，屈公熱急性期的症狀有發燒、關節痛、肌肉酸痛、紅疹疼痛難忍，呼籲市民提高警覺，自登革熱、茲卡或屈公病疫情流行地區返國5日內可主動到轄區衛生所接受採血檢驗，如經檢驗確診感染，可獲得新台幣2500元主動通報獎金。
兩名屈公熱病例，其中1例為28歲菲律賓籍女性外籍勞工，居住於楠梓區翠屏里，她在3月底前往菲律賓探親，再入境後於4月4日出現發燒、關節痛、肌肉酸痛，4月8日確診屈公病。
第2例為22歲印尼籍男性，4月6日出現發燒症狀，當日機場入境經疾管署發燒篩檢站採血送驗，衛生局檢疫轉介到醫院隔離治療，4月8日檢驗確診。
衛生單位已針對個案活動地進行疫情調查、孳生源清除，並對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢。
屈公病多經由埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊傳播，傳播途徑與登革熱、茲卡相同，潛伏期3到7天，染屈公病病人會有數週倦怠感，有時關節疼痛無法行動。
疾病管制署疫情統計，自2007年屈公病列為與登革熱相同的法定第二類傳染病以來，全國累計99例確定病例，均為境外移入，感染國家以東南亞居多。1060409
(中央社)
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