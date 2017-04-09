海風馬拉松 逾6千人賞濱海美景

2017海風馬拉松今天上午舉行，6000多人感受通過永安漁港、綠色隧道、大潭電廠、觀音海水浴場等美景，讓參加選手大呼過癮。

桃園市長鄭文燦清晨前往新屋區永安漁港，出席「2017海風馬拉松」路跑活動，他表示，今年的海風馬拉松是第3屆舉辦，去年參賽跑者有3000多人，今年則到達6100人，參加年齡從7歲到70歲，更有來15位其他國家的獵牌高手。

這項賽事取名為「海風馬拉松（Sea Breeze）」，主要是因為在跑步過程有微微海風吹拂，讓跑者在競賽時充分舒展身心，桃園市政府表示，未來會繼續舉辦，讓更多跑友體會微微海風、客庄風情及海岸生態。

主辦單位表示，為推廣全民體育運動休閒活動，欣賞桃園海岸風景，認識全台唯一客家漁港特色，才藉由運動賽事，讓參賽者更了解桃園在地文化及特色。

市府也表示，永安漁港南岸有綠色隧道，北岸則有藻礁自然生態，市府進行永安漁港周邊更新及客家主題意象改造，包括南岸海祭廣場、客家故事廣場已經完成；觀海橋正進行整修，預計6月整修完畢。

「海風馬拉松」42公里全程馬拉松組中，途中經過綠色隧道、濱海路、大潭電廠、觀音工業區、觀音海水浴場，更可以充分感受到濱海美景。1060409

(中央社)