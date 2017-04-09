柱姐不參加政見會 郝龍斌：很遺憾
國民黨主席參選人郝龍斌9日南下高雄市國軍英雄館舉辦座談會前受訪，對柱柱姐宣布參選及不參加政見會之事，郝說，不瞭解不參加的原因，覺得很遺憾，因為，這是讓黨員瞭解參選人未來的路線，及帶領國民黨的方向。
媒體詢郝龍斌對洪秀柱今天宣布參選及不參加政見發表會的看法，他表示，這次透過民主競爭有助提升國民黨的形象。
郝龍斌說，政見發表會是立法院黨團舉辦的，透過媒體轉播，政見發表及路線的辯論，黨員及國人可以瞭解未來的方向並凝聚共識，共同打拚，是很好的國民黨行銷機會。
他說，對洪秀柱沒有參加政見發表會，覺得很遺憾，雖然不知道原因是什麼。
(中時)
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