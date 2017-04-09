女諧星消失5個月 再現身判若兩人

江戶晴美對自己原本身材不滿意。(圖／翻攝自日網)

江戶晴美瘦身後和先前判若兩人。(圖／翻攝自日網)

日本諧星江戶晴美因會在語尾用奇特聲音喊「Guu～」，獨特搞笑梗活躍各大綜藝節目，不過原先肉肉的她，神秘消失5個月後再現身，竟然判若兩人，讓網友驚呆，原來是她躲起來減肥了。

下月將滿53歲的江戶晴美，因身體代謝變慢，贅肉越來越多，因此某天她突然決定減肥，下定決心穿回20多年前剛出道時所穿的洋裝，並請健身中心打造減重計劃。

原本身高156公分、體重最高達63.3公斤的江戶晴美，對鬆垮肥肚和肉肉臉極為不滿意，她花了5個月甩肉18.3公斤、體脂肪減少19％，瘦到45公斤，整個人前後判若兩人，穿上性感挖腰泳裝，身材緊實、小腹平坦，回春模樣令人驚豔。

(中時電子報)