高雄拚回收 資源機月吃42萬瓶罐
高雄市在賣場、超市和捷運站建置資源回收機，並以回收金結合一卡通儲值方式減量垃圾，成效不錯，平均每個月回收42萬瓶罐。
高雄市環保局自民國104年起於捷運站建置資源回收機，數年來在市區據點共設置50台，只要民眾將寶特瓶或是鐵鋁罐4個置入回收機就能感應計價儲值新台幣1元於一卡通內，做為購物或是捷運車資，成效不錯。
環保局統計，隨著資源機建置數量增加，回收量也快速成長，去年下半年到今年，平均每月回收量都在40萬到61萬個瓶罐數，換句話說，回收儲值金在新台幣10萬到15萬元間。
資源機吃進瓶罐後會壓縮垃圾，環保局說，過去約2到3天才到回收機回收資源，如今民眾回收量大，有時一天要清運2到3趟。
環保局有意再擴大資源回收機據點，但是卻面臨店家抱怨，主要是不少大量資源回收者直接將資源回收機當做資源回收場投擲瓶罐，致一些糖水果汁殘液造成環境污染，影響店家門面清潔。
環保局肯定民眾響應資源回收，但質疑拾荒者將資源機當回收場的作法，將再評估增置新據點的立意。1060409
(中央社)
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