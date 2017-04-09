NBA》感覺就像大哥 林書豪：替球隊成長驕傲

林書豪興奮PO出籃網隊友把他扶起的照片，象徵自己替這些年輕隊友感到驕傲心情。(取自林書豪IG)

籃網9日以107比106險勝公牛，更在4月份拿下4勝1敗佳績，讓林書豪賽後不禁在instagram貼上自己倒地被隊友扶起照片，且寫，「今晚我有年輕隊友在背後支持，替這支球隊的成長感到驕傲！」看來豪哥真的很High。

林書豪甚至賽後表示，「我真的替我們球隊、教練與年輕隊友感到很開心，我感覺就像1個，我不會說是『老爸』，而是『大哥』！」畢竟9日包含利佛特、荷里斯傑佛生等籃網年輕球員表現都很出色，不僅光靠豪哥1人贏球。

對於籃網下個球季的表現，林書豪也充滿期許與樂觀，畢竟9日這場本季最後1次主場作戰，吸引滿場布魯克林球迷進場觀戰，「下個球季我們會繼續成長，絕對會帶給球迷收穫的感覺，也讓球迷感到驕傲與興奮的。」

就連籃網總教練艾金生不禁坦承，「我很清楚！很明顯擁有林書豪的我們，是支更好的球隊，我已經迫不及待，也很興奮看到豪哥下個球季繼續健康出賽。」林書豪本季因傷缺賽45場，至今只打了35場例行賽。

公牛明星後衛吉米巴特勒賽後也大方稱讚籃網表現，「籃網是支很棒的球隊，他們的強大已經不輸給任何對手。」

(中時電子報)