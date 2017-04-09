情侶酒後車內爭吵 民誤會車上性侵案報警

今天凌晨近3時，民眾要到車上拿證件，意外看見一台車裡面，有女生一直開車門喊救命！車內男的又把門關起來，重複幾次後；民眾見狀直接過去把車門打開，男的又把門關起來，雙方僵持拉扯著。見義勇為的民眾將男的拉出壓制在地上，報警處理。警方發現男女雙方為情侶關係，因酒後發生爭吵。

民眾報警指出，今天凌晨近3時，台中市在西屯區市政北七路與惠民路口發生疑似性侵事件！民眾路過發現聽到女子呼喊救命，於是將男女雙方請下車；女方一下車就蹲在地上哭，民眾問女生、男生是不是她的男朋友？女方說不是！男生惱羞成怒推民眾一把，民眾合力將他壓制在地上報警。

熱心民眾事後將影片PO上臉書《爆料公社》，並呼籲所有女生，不要獨自跟男生出去，就算是同學也是要有戒心！

民眾還給這位原PO文者一個大大大的讚！說這個社會有這樣願意見義勇為，去幫助1位明顯身處險境的女生，已經很難能可貴，如果是其他人經過可能多數都會怕惹麻煩上身當作沒看見；在這個冷漠的社會，還好有這樣仗義的人

警方到場發現，28歲的林男與21歲的張女，男女雙方為情侶關係，在某KTV飲酒後於車內發生糾紛、吵鬧等情事；雙方單純喝醉酒起口角糾紛，並無脫褲子及性侵等情事。

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(中時)