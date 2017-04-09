一天兩案！高雄首兩例境外屈公病確診

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高雄市衛生局今天公布今年首兩例境外移入屈公病個案，感染地為菲律賓及印尼，兩人分別是28歲菲律賓籍女性移工及22歲印尼籍男漁工，4月8日確診，經過治療後，目前狀況緩解。衛生局呼籲，若有東南亞旅遊史，回台發燒、頭痛、關節劇烈疼痛，可能感染登革熱、茲卡或屈公病，呼籲民眾提高警覺及早就醫。

衛生局表示，首例菲籍女移工居住在楠梓翠屏里，3月22至31日獨自返回菲律賓探親，但4月4日入境後，出現發燒、關節痛、肌肉酸痛、紅疹， 4月8日確診屈公病。

另名，22歲印尼籍南移工， 4月6日出現發燒症狀，當日機場入境經疾管署發燒篩檢站採血送驗，透過衛生局檢疫轉介站直接送往民生醫院隔離治療，亦於4月8日檢驗確診，目前兩人症狀均已改善。

目前衛生單位已針對個案活動地規劃進行疫情調查、孳生源清除等緊急防治工作，並由楠梓區級指揮中心及相關局處針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢作業。

衛生局指出，屈公病主要是經由埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊傳播，其傳播途徑與登革熱、茲卡相同，主要症狀為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，但更常見關節處劇烈疼痛，潛伏期平均3-7天，部分感染屈公病的病人會有持續數週的倦怠感，甚致關節疼痛無法行動，並持續數週或數月。

目前國內雖無出現本土屈公病疫情，依疾管署疫情資料顯示，自2007年屈公病列為與登革熱相同的法定第二類傳染病以來，我國累計99例確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家最多。

衛生局為鼓勵市民朋友提高警覺，自登革熱、茲卡或屈公病疫情流行地區返國5日可內主動前往轄區衛生所接受採血檢驗，如經檢驗確診感染，可獲得2500元主動通報獎金。

另外，新住民返鄉探親出國前可至衛生所諮詢並領取防疫包，回國後到衛生所抽血即可獲得250元禮券；此外衛生局辦理「週週抽禮券、月月得平板」活動，鼓勵市民落實居家環境自主管理的觀念。

(中時)