返台35年如隱形人 淑英嬤終於拿到身分證

北市一名63歲的淑英阿嬤，35年來過著隱形人般的生活，去年10月向士林區戶政事務所求助，歷經5個月，終於順利拿到國民身分證。

淑英嬤與荷蘭籍丈夫在民國60年代結識，也曾隨著丈夫到荷蘭，士林戶所秘書范蕙華轉述，淑英嬤在民國71年回台時，持荷蘭護照入境，台灣戶籍因出境太久，遷出登記。而她丈夫在某次爭吵後，帶著女兒及淑英嬤所有證件離開台灣。

范蕙華受訪時說，淑英嬤在丈夫離開後，開始過著隱形人般的生活，也只能靠打零工維生。由於沒有勞健保，淑英嬤把身體鍛鍊得很好，沒工作時，就到故宮附近跑步，「淑英嬤告訴自己不能生病，因為沒有收入的人連生病的資格都沒有。」

范蕙華說，淑英嬤求助無門，最終到士林戶所，哽咽地說「我書念的不多，不懂法律規定甚麼的，只知道自己是台灣人，這30、40年來只能靠打零工生活，真的不知道該怎麼辦才好。」范蕙華憶及當時情形，說淑英嬤淚崩好幾次，令人不捨。

范蕙華說，戶政事務所沒有核發身分證的權限，因此士林戶所展開一場「超級任務」，依據淑英嬤闡述的內容聯繫各機關，「淑英嬤說她跟先生在台北地院公證結婚，我們就向台北地院調資料。」

士林戶所也聯繫北市警察局、內政部移民署、外交部，雖然資料不全，但足以佐證，最終由移民署同意恢復身分。范蕙華說，淑英嬤在今年3月20日拿到身分證，終於露出笑容，而最想做的第一件事就是捐血助人。1060409

(中央社)