川習會 外交部：樂見台美關係零意外

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外交部今天表示，川習會前美國總統川普已重申美方將恪守美國的「一中政策」，符合1979年以來美國政府立場及台美關係「零意外」原則，外交部表示歡迎。

中國大陸外交部長王毅在川習會後表示，中方重申在台灣、涉藏問題上的原則立場。美國國務院指出，美方再度確認對美國一中政策的承諾，是基於3項公報與台灣關係法。

外交部表示，政府密切關注川習會進行情形，在會晤進行過程中，與美方維持密切順暢的聯繫，對相關發展均有掌握。

外交部指出，美國白宮及國務院資深官員在川習會前，三度在相關背景說明會中公開表示，美國總統川普已重申美方將恪守美國的「一中政策」；美方也清楚表明，美國將持續信守基於台灣關係法的各項承諾，數度強調美方長期一貫的立場沒有改變。美方的立場陳述已非常明確。

外交部說，美國白宮及國務院資深官員上述說法，符合自1979年以來歷任美國政府立場及台美關係「零意外」的原則，外交部表示歡迎。1060409

(中央社)