煞車失靈 灑水車衝撞女騎士死亡

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新北市三峽警方今天表示，1日鶯歌區發生女騎士載兒子在路口停等紅燈，不幸遭煞車失靈的灑水車從後方衝撞，女騎士送醫急救後不治。將協助被害人有關保險等相關理賠事宜。

由於肇事車輛在發生事故前，曾有輕微交通事故，並因超載前往地磅站過磅，女騎士家屬質疑員警處理方式，三峽分局警方還原事發經過，予以澄清。

警方說，肇事車輛案發當天上午11時12分許，擦撞新北市鶯歌區中山路旁車輛，造成輕微無人傷亡事故，員警排除後，偕同黃姓灑水車駕駛，前往鶯歌區八德路三洋窯業過磅。

經過磅，確有超重4.42公噸，黃姓駕駛灑水車離開地磅站後，因煞車失靈，造成後續第二起交通事故。

第一起交通事故員警到場處理時，黃姓駕駛出示身分證，表示未帶駕照及行照。處理員警當時為加速恢復交通順暢、排除現場狀況，先抄錄其身分證資料，並請駕駛先至地磅站過磅，再到分駐所製作相關資料。

因此，第一時間因司機隱瞞，及員警還在調查相關肇事責任，尚未查證黃姓駕駛有無駕照，並非員警知悉其無駕照仍讓其駕車。

另有關灑水車車況不好、不宜行駛部分，據工地簡姓承包商表示，黃姓駕駛在鶯歌地區工程進行灑水作業，平日約2至3趟、期間約1個月左右。平時灑水車正常使用，性能、狀況良好，沒有聽說有肇事。

另員警在現場，曾詢問黃姓駕駛，是否需要請拖吊車前來協助拖吊至地磅站過磅？但該駕駛執意自行駕駛灑水車前往鶯歌區八德路三洋窯業過磅，返程時，因剎車失靈造成傷亡車禍。

警方說，員警在灑水車駕駛過磅結束後，因認為事故單純、身分資料已抄登，就與黃姓司機各自返回分駐所。後續因駕駛認為車況可開至地磅站，應也可開回分駐所製作車禍相關資料，且並未主動向員警表示，該車輛煞車有異常，該車於返回時，因煞車失靈造成第二起意外事故。

肇事主因，初步判斷為駕駛人疏失，及剎車失靈所致，肇事灑水車駕駛詢問後，依過失致死罪嫌送辦，並經檢察官裁定新台幣5萬元交保在案。員警處理事故未第一時間查證身分、確定有無駕照及超載時未請其洩水或停駛，有違反內部作業程序，相關人員業已行政處分。1060409

(中央社)