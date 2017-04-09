台灣去中國化 羅智強：就是在經濟上去世界化

羅智強認為去中國化，就是在經濟上去世界化。而最後，傷害的，是基層為生活拚搏的民眾。圖為總統蔡英文。（資料照，李其樺攝）

自蔡英文總統上台後不認九二共識，兩岸陷入冷對抗，且不斷推動「去中國化」。前總統府副秘書長羅智強認為，50年前，大陸自我隔離於世界經濟體系，那時候，台灣的經濟發展，是可以和大陸不發生關連的。但現在去中國化，就是在經濟上去世界化。而最後，傷害的，是基層為生活拚搏的民眾。

習川會落幕，政論節目《夜問打權》日前探討美、中、台GDP（Gross Domestic Product，國內生產總值）。中華民國自1972年時GDP為8億(以下單位皆為美金)，現為5296億；當時美國1.28兆，現為18.6兆；中國1136.9億，現增至11.2兆。主持人黃智賢說到，現在中國要追上美國了，面對中國強大的崛起，美國自然視中為強勁對手。

而拿台灣前五大銀行資產總16兆572億元(以下單位新台幣)，與中國銀行總資產排行第五的民生銀行資產19兆6168億元，少了約3.5兆，這差距只會擴大，太陽花不讓台灣的銀行進攻中國，全台受害。

羅智強認為民進黨現在做的一切事情坦白說都可以是對的，但是是在50年前。羅解釋50年前，大陸自我隔離於世界經濟體系，那時候，台灣的經濟發展，是可以和大陸不發生關連的。

但現在去中國化，就是在經濟上去世界化。時代不同、邏輯思維也不同，如果還抱殘守缺，最後傷害的，是基層為生活拚搏的民眾。

(中時電子報)