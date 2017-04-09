台灣去中國化 羅智強：就是在經濟上去世界化
自蔡英文總統上台後不認九二共識，兩岸陷入冷對抗，且不斷推動「去中國化」。前總統府副秘書長羅智強認為，50年前，大陸自我隔離於世界經濟體系，那時候，台灣的經濟發展，是可以和大陸不發生關連的。但現在去中國化，就是在經濟上去世界化。而最後，傷害的，是基層為生活拚搏的民眾。
習川會落幕，政論節目《夜問打權》日前探討美、中、台GDP（Gross Domestic Product，國內生產總值）。中華民國自1972年時GDP為8億(以下單位皆為美金)，現為5296億；當時美國1.28兆，現為18.6兆；中國1136.9億，現增至11.2兆。主持人黃智賢說到，現在中國要追上美國了，面對中國強大的崛起，美國自然視中為強勁對手。
而拿台灣前五大銀行資產總16兆572億元(以下單位新台幣)，與中國銀行總資產排行第五的民生銀行資產19兆6168億元，少了約3.5兆，這差距只會擴大，太陽花不讓台灣的銀行進攻中國，全台受害。
羅智強認為民進黨現在做的一切事情坦白說都可以是對的，但是是在50年前。羅解釋50年前，大陸自我隔離於世界經濟體系，那時候，台灣的經濟發展，是可以和大陸不發生關連的。
但現在去中國化，就是在經濟上去世界化。時代不同、邏輯思維也不同，如果還抱殘守缺，最後傷害的，是基層為生活拚搏的民眾。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。