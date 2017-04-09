陳抗遭偵辦 葉毓蘭嘆：退休警消非「公民」
台灣警消聯盟及監督年金改革行動聯盟等團體日前集會陳抗活動，前警政署三線三星督察室主任耿繼文等十一人，遭涉嫌違反社維法或集會遊行法移請北檢偵辦。對此，前警大教授葉毓蘭指出，「公民不服從」在台灣是受法院認證的合法行動，這11人遭移請偵辦，難道退休警消在蔡政府眼中不是「公民」？
葉毓蘭首先指出，蔡政府剛剛大事宣傳4月7日是「言論自由日」；台北地院法官認證「公民不服從」是合法行動，太陽花佔領立院學運22人全無罪。如今，退休軍公教警消對不知從何而生的黑箱年金改革方案，發動進行抗議，不就是台北地院法官指導的無罪理由第一條：抗議對象是與政府或公眾事務有關的重大違法或不義行為。
因為，現在的政府，不但毀約背信，還把黑手伸進退休軍公教的口袋裡，主張對個人的財產有處分權，這種跡近強盜的做法，不是重大違法，什麼才是重大違法？結果，退休警消陳抗卻有11人將遭偵辦。葉毓蘭大嘆退休警消不是「公民」嗎？並呼籲社會大眾正視退休軍公教警消的言論自由是怎麼被保障？
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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