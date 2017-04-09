四點分析 李天鐸： 蔡英文的國防真糟糕

前國安局上校李天鐸。(圖/本報系資料照片)

前國安局上校李天鐸今投書港媒，比較了民進黨兩次執政，在「國防」「情報」「軍事」三大專業區塊的做法，他重批蔡英文「國防」素養糟糕，羅列了四大點分析。

李天鐸表示，他所期待的是可以帶領大家「向前行」，會帶來希望和未來的總統，他不在乎性別，甚至顏色，而是在乎蔡英文她真懂得國防工作嗎?

李天鐸用他的角度，比較了民進黨兩次執政，在「國防」「情報」「軍事」三大專業區塊的做法，他表示，2000年陳水扁執政國防、安全、國軍有兩個重點，一是選擇、任命聽話，向我輸誠的軍官、二是掌握軍中關鍵位置，以官位、升遷，用國家名器交換對於個人的效忠。

而執政已逾10個月的蔡英文，李天鐸用了四大點來闡述，一是在還沒執政前，在民進黨「國防政策白皮書」中，最大的謊言、騙局就是10年後要完成「潛艦國造」、「國機國造」的自主國防工業，但10個月後出現的成果卻是「高級」教練機而非能保衛我們的戰鬥機，潛艦國造更是連最基本的設計圖都買不到。

第二，李天鐸指出，面對軍人、國軍，蔡英文用力最多，不停的安排視察，和軍人一起捍衛尊嚴，但是「給力」的國軍，鬧出了士兵虐狗案，逼得100分部長持花道歉並跟著上香祭拜，相對的，800壯士年金抗議，餐風露宿一個多月，這個部長卻不聞不問，因為他擁有的國防部長「官位」是民進黨給的，「他」只聽一個人蔡英文的話。

第三，蔡英文總統任命兩位飛行上將來掌管國防、安全的用人哲學，李天鐸指出，這其中曝露民進黨執政最大的問題是「不信任、不放心、又聽不進一點不同的意見，自己又沒有足夠的人才」，在國防上她要的只是聽話的人，順她的意，合她的話。

第四，動員了70多名退役將領振筆疾書的「新軍事戰略」，把以往最高戰略指導原則「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」，而「重層」兩字是出自「蔡英文」之手，李天鐸說這就像「冉冉由由」的「視覺系」語言效果，並酸說，「太了不起了！今後國軍官兵弟兄們，在瞭解三軍統帥蔡英文對於「國防政策」，最高明意境的想法後，國軍？可以解散了！」

(中時電子報)