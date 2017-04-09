四點分析 李天鐸： 蔡英文的國防真糟糕
前國安局上校李天鐸今投書港媒，比較了民進黨兩次執政，在「國防」「情報」「軍事」三大專業區塊的做法，他重批蔡英文「國防」素養糟糕，羅列了四大點分析。
李天鐸表示，他所期待的是可以帶領大家「向前行」，會帶來希望和未來的總統，他不在乎性別，甚至顏色，而是在乎蔡英文她真懂得國防工作嗎?
李天鐸用他的角度，比較了民進黨兩次執政，在「國防」「情報」「軍事」三大專業區塊的做法，他表示，2000年陳水扁執政國防、安全、國軍有兩個重點，一是選擇、任命聽話，向我輸誠的軍官、二是掌握軍中關鍵位置，以官位、升遷，用國家名器交換對於個人的效忠。
而執政已逾10個月的蔡英文，李天鐸用了四大點來闡述，一是在還沒執政前，在民進黨「國防政策白皮書」中，最大的謊言、騙局就是10年後要完成「潛艦國造」、「國機國造」的自主國防工業，但10個月後出現的成果卻是「高級」教練機而非能保衛我們的戰鬥機，潛艦國造更是連最基本的設計圖都買不到。
第二，李天鐸指出，面對軍人、國軍，蔡英文用力最多，不停的安排視察，和軍人一起捍衛尊嚴，但是「給力」的國軍，鬧出了士兵虐狗案，逼得100分部長持花道歉並跟著上香祭拜，相對的，800壯士年金抗議，餐風露宿一個多月，這個部長卻不聞不問，因為他擁有的國防部長「官位」是民進黨給的，「他」只聽一個人蔡英文的話。
第三，蔡英文總統任命兩位飛行上將來掌管國防、安全的用人哲學，李天鐸指出，這其中曝露民進黨執政最大的問題是「不信任、不放心、又聽不進一點不同的意見，自己又沒有足夠的人才」，在國防上她要的只是聽話的人，順她的意，合她的話。
第四，動員了70多名退役將領振筆疾書的「新軍事戰略」，把以往最高戰略指導原則「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」，而「重層」兩字是出自「蔡英文」之手，李天鐸說這就像「冉冉由由」的「視覺系」語言效果，並酸說，「太了不起了！今後國軍官兵弟兄們，在瞭解三軍統帥蔡英文對於「國防政策」，最高明意境的想法後，國軍？可以解散了！」
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範