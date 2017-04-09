國民黨魁之爭 洪秀柱今宣布參選

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國民黨主席洪秀柱(中)今宣布競選連任。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱今宣布競選連任。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱(中)與青年軍合影。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱(中)與青年軍合影，並大方接受成員的擁抱打氣。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱9日選在孫運璿紀念館宣布競選連任，洪秀柱發表演說，強調對黨的無私奉獻，比什麼都重要，呼籲黨員給自己再4年的時間。

(中時)