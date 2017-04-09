宮廟書桌開啟繪畫魂 弱勢童立志當畫家
由母親撫養長大的許慈惠，自小愛畫畫，宮廟裡的小書桌是她的繪畫世界，後來獲得廣達基金會獎學金，讓美術班的她能安心學畫，更立志要當畫家。
現就讀國中的許慈惠，幼稚園時父親過世、靠媽媽在早餐店工作撫養長大，由於家裡是宮廟，常有許多人走動，她的書桌就在祭祀廳旁，每當畫畫、寫作業時，常有人在身旁聊天，在這樣吵雜環境裡，她仍「沉浸在幻想與繪畫世界」。
許慈惠讀小一時，老師發現她對藝術的喜愛，因此建議媽媽讓慈惠讀美術班，媽媽才知道慈惠常在小書桌前坐很久，原來是在畫畫。因為沒錢補習學畫畫，許慈惠考美術班靠自學考上，而媽媽又開心又煩惱，「孩子可以追求自己喜歡的東西，替她高興，但學藝術很花錢，又辛苦」。
因為讀美術班，常得要買專業畫具，但慈惠總不忍心跟媽媽開口，「就算一枝筆，對我來說都很昂貴」。後來小五時，她獲得廣達文教基金會的「創藝DNA」獎學金補助，有如「及時雨」一般，讓她可以安心創作。
藝術創作這條路並不好走，但許慈惠表示，自己從幼稚園起就立志以後長大要當畫家、設計師等，所有夢想都和藝術創作有關，她也希望自己在國中打好基礎，高中到外縣市就讀，接觸更多人事物，還希望自己有機會能出國開拓視野。
廣達基金會推動「幸運草計畫」，將弱勢學童的創意發想和作品，透過設計團隊轉化為文創商品，獲利捐助給創作學童和「創藝DNA」獎學金，許慈惠的作品「海洋意境」，也透過幸運草計畫，成為馬克杯組。
許慈惠表示，作品能夠獲選，讓她覺得「像做夢一樣」，希望能幫助更多跟她一樣喜愛藝術卻經濟弱勢的孩子，她也希望告訴大家，「不要放棄夢想，勇敢跨出障礙，就可以擁有不一樣的人生」。1060409
(中央社)
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