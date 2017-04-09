泰緬寮柬宋干節來臨 體驗潑水過新年

泰國、緬甸、寮國和柬埔寨的宋干節（潑水節）下週將到，泰國政府昨晚在曼谷舉行花車遊行，正式宣告活動開始。

泰國和鄰近的幾個佛教國家，向來重視一年一度的潑水節，假日長達7天到10天，大家相約到佛寺參拜，出外工作的人們要返鄉過節，除了沐浴拜佛之外，最重要的就是相互潑水洗去塵埃，代表新生，也是新的一年開始。

泰國政府8日晚間在曼谷市區舉辦泰國宋干節嘉年華會，由副總理他那薩（TANASAK）主持，並宣布泰國宋干節活動正式開鑼。

這次活動有來自泰國南部、中部、東部、北部和東北部地區的花車，並由當地民眾組隊表演，也有緬甸、寮國和柬埔寨的舞蹈演出，活動節目歷時約1個半小時。

泰國宋干節嘉年華活動也在曼谷市高架捷運的彭澎站旁公園舉行，有浴佛儀式和泰國5個區域的過節方式，以及泰式點心和服飾等，歡迎民眾體驗，活動期間每天下午4時開始。

曼谷市可供潑水的區域，仍以考山路和席隆路為主，另外，在中央世界百貨廣場都有應景的活動，其他如清邁或素可素或芭達雅都有相關活動，有興趣體驗潑水節的遊客可以擇地參與。1060409

(中央社)