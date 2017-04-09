大高雄解旱 40萬噸備援水調度
每年的枯水期總會讓高雄人面臨供水吃緊危機，水利署南區水資源局副局長簡振源今天指出，兩座伏流水站，還有東港溪原水前處理，每日可提約40萬噸供水備援調度。
每年的冬天到春天，南部地區乾旱未雨，高屏溪攔河堰流水量遽減，從豐水期每秒逾50cms驟降到枯水期每秒約10餘cms，水庫進帳和供水吃緊。
簡振源指出，近日高屏溪攔河堰的流量已少於15cms，如果再不降雨，目前已經一階限水的高雄地區，將面臨更吃緊的供水。
他指出情形最嚴重的是民國104年，高屏溪流量驟降每秒不到12cms，目前看來尚可以正常維持供水一段時間，只是時間多寡仍待水源調度。
他表示，近來在翁公園及竹寮建置兩座伏流水站，必要時可供應大高雄地區每日約20萬噸伏流水，另外東港溪原水前處理也有20萬噸的供水，簡振源說，於供水吃緊的情形下可以啟動調度做為備援水。
自來水公司七區管理處指出，水公司積極開拓伏流水站，盼提升枯水期備援水量以利調度。1060409
(中央社)
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