韓中日FTA第12輪談判 10日東京展開

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南韓產業通商資源部今天表示，韓中日自由貿易協定（FTA）第12輪談判，將自10日起在日本東京舉行4天談判。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，韓中日第12輪諮商，將針對金融、電信、自然人移動等議題展開談判。

南韓產業通商資源部有關人士表示，將繼續努力推進全面高水準的互惠互利的韓中日FTA，實現南韓國家利益的最大化。

2012年11月，韓中日3國在柬埔寨舉行經貿部長會議，正式宣布啟動韓中日FTA談判，參與談判3國在2013年3月就在首爾舉行第1輪談判，但由於3國間的談判立場分歧較大，尚未取得顯著進展。1060409

(中央社)